Karim Benzema tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında PSG'yi 3-1 yenen Real Madrid'de hat-trick yapan Karim Benzema, takımına turu getirdi. Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu olan Fransız yıldız, üst üste 18 takvimde gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.



Real Madrid, Paris'te şut atamadan tamamladığı 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında rakibini 3-1 mağlup etti. İspanyol devine çeyrek final biletini getiren hat-trick performansıyla Karim Benzema oldu.

70. dakikaya kadar maçı 1-0 üstün götüren PSG, Benzema'nın fırtınasına kapıldı. Fransız yıldız 69, 76 ve 79. dakikada sahneye çıkarak PSG'yi kupanın dışına itti.

Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 8 gole ulaşan Benzema, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk futbolcu oldu.



Fransız golcü 34 yıl 80 günle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.