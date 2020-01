Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Sözeri: "Yerli antrenörlere sabır az oluyor"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 5 hafta sonunda 4 yerli teknik direktörün takımlarından ayrılmasıyla ilgili olarak, \'\'Türk futbolumuzun gerçeği bu. Maalesef biz yerli antrenörlere sabır ve tolerans daha az oluyor\" dedi.

Kardemir Karabükspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sözeri, son 2 maçı kaybettiklerini ancak kaybetmeyi hak edecek bir oyun sergilemediklerini söyledi. Sözeri, \"\'Siz iyi oynayarak, kendinizi geliştirerek devam ederseniz her zaman istenmeyen sonuçları almazsınız. Biz bunu biliyoruz. O yüzden çok karamsarlığa kapılmayacağız. 2 maç üst üste yenilgi hepimizi psikolojik anlamda olumsuz etkiledi. Tekrar düzelmek için Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmaya odaklanacağız\'\' dedi.

Bazı oyuncularının performansının geride olduğunu ifade eden Sözeri, \'\'Onları da dinlendirerek kazanacağız. Bazı oyuncular dinlendirilerek bazı oyuncular da oynatılarak kazanılır. Takımdaki 24 oyuncumuz her zaman forma giyebilecek durumda. Kim daha formda, kim daha üst seviyede bu maçta onları tercih edeceğiz. Karamsarlığa kapılmaya, panik yapmaya gerek yok. Moralimizi bozmamaya gayret ediyoruz. Takımımın çok iyi olduğunu biliyorum. Biz iyi yerlere geleceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanırsak moralimiz çok düzgün olacak ve çok daha özgüvenli olacağız. Önemli bir seçenek önümüzde duruyor. Bu maçı kazanıp önümüze bakacağız\'\' diye konuştu.

Sözeri, Latovlevici\'nin yerine Trabzonspor\'dan transfer edilen Ibanez\'i maça hazırlamaya çalıştıklarını, antrenmanlardaki durumuna göre pazar günkü maçta değerlendirebileceğini söyledi.

\'YERLİ ANTRENÖRLERE SABIR DAHA AZ OLUYOR\'

Ligde 5 hafta sonunda 4 yerli teknik direktörün takımlarından ayrıldığının hatırlatılması üzerine Sözeri şöyle konuştu:

\"\'Türk futbolumuzun gerçeği bu. Maalesef biz yerli antrenörlere sabır, tolerans daha az oluyor. Hemen bir yenilgi aldığınızda veya 2 maç üst üstte kaybettiğinizde, kötü gidişatta hemen mırıldanmalar başlıyor. Çok ciddi başarılar elde etmiş hocalar var. İdealist hocalar da var. En azından bizim gibi. Bunun biraz süresi olması gerekir. Şimdi biz çok yeni bir takım değiliz. Geçen seneden 4-5 takviye yaptık. Biz en azından teknik adam olarak yeniyiz. Sisteme adaptasyon konusunda ister istemez bazı taşların oturması anlamında zaman gerekiyor. Ama bu zamanı hiçbir kulüp vermiyor. Maalesef yerli antrenörlerimizin kaderi bu. Biz de çok çabuk bir şekilde bu sonuçları almaya çalışıyoruz. Almak için de mücadele ediyoruz. Her şeyi eksisksiz, tam yapmaya çalışıyoruz. Elbette hatalarımız vardır. Ama başarılı olmak için her yolu deniyoruz. Yabancı teknik direktörlere çok daha fazla şans verildiği ortada. Biz bunu söylerken bunu bilerek geliyoruz takımlarımıza. Onun için de çok çabuk başarılı olmayı bir seçenek olarak görüyoruz. Biz de bir an önce başarılı oluruz inşallah.\"

