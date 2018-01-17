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Spor

Kardemir Karabükspor, Leandrinho'yu transfer etti

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor, Brezilyalı Leandro Barrios Rita Dos Martires'i (Leandrinho) transfer etti

17 Ocak 2018 20:01

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Kardemir Karabükspor, Brezilyalı Leandro Barrios Rita Dos Martires\'i (Leandrinho) transfer etti. Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Leandrinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Leandrinho,\'\'Buraya geldiğim için çok mutluyum. Motivasyonum çok yüksek. Takım arkadaşlarımla berabere ligde kalmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Buraya çalışmaya ve oynamaya geldim\'\' dedi. Taraftarlara da seslenen Leandrinho, \'\'Çok çalışacağımdan emin olsunlar. Son dakikaya kadar neyim varsa tamamını vereceğimi bilsinler. Buraya çalışan ve savaşan bir oyuncu olarak geldiğimi bilsinler\'\' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İmza töreni
- Leandrinho\'nun açıklamaları

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