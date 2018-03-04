Kardemir Karabükspor - Galatasaray: 0-7

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

STAT:Dr.Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Mete Kalkavan(xx), Ceyhun Sesigüzel(xx), Erdem Bayık(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar(x) - Osman(x), Kravchenko(x), Özgür(x)(Dk.61 Tayyib x), İshak(x), Bliznichenko(x)(Dk.45 Stahl x), Cem(x), Murat Akın(x), Kage(x)(Dk.79 Yusuf), Ibanez(x), Leandrinho(x)

GALATASARAY: Muslera(xx) - Mariano(xxx), Maicon(xxx), Serdar Aziz(xxx), Nagatomo(xxx), Donk(xxx)(Dk.45 Fernando xxx), Selçuk(xxx)(Dk.61 Sinan Gümüş xxx), Feghouli(xxx), Belhanda(xxx), Rodrigues(xxx)(Dk.73 Yasin Öztekin x), Gomis(xxxx)

GOL:Dk.5, Dk.8, Dk.26, Dk.33 Gomis, Dk.40 Rodrigues, Dk.64 Sinan Gümüş (Galatasaray) Dk.16 Özgür (K.K)

SARI KART: Özgür, Leandrinho(Kardemir Karabükspor) - Dk.9 Maicon, Donk, Fernando, Sinan Gümüş(Galatasaray),

Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray\'a 7-0 mağlup oldu. Maç öncesi takımlarını desteklemek için kuzey kale arkası tribünlerinde yerini alan yaklaşık 700 sarı kırmızılı taraftar ile güney kale arkası tirbünlerinde yerini alan \'Mavi Ateş\' taraftarlar grubu karşılıklı olarak \'Vatan sana canım feda\',\'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' sloganları atıldı.



5\'inci dakikada soldan Rodrigues arka direğe ortasında Feghouli, kafayla altıpas içerisindeki Gomis\'in önüne indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlata gitti:0-1

13\'üncü dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Leandrinho\'nun vuruşu Muslera\'da kaldı.

16\'ncı dakikada soldan Nagatomo\'nun arka direğe ortasında Özgür, kafa vuruşuyla topu kendi ağlaraına gönderdi:0-2

18\'nci dakikada soldan Nagatomo arka direğe doğru ortaladı. Gomis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi:0-3.

26\'ncı dakikada Belhanda\'nın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Feghouli bekletmeden altıpas çizgisi üzerinde bulunan Gomis\'e gönderdi. Gomis\'in gelişine çektiği şut ağları havalandırdı:0-4

32\'nci dakikada sağdan Gomis arkada direğe ortaladı. Rakibinden sıyrılan Rodrigues\'in vuruşu üstten auta gitti.

33\'üncü dakikada Feghouli\'nin yerden pasında sağ çaprazda topla buluşan Gomis, ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşunda kaleci Çağlar\'ın sağından topu filelere gönderdi:0-5. Bu golün ardından kaleci Muslera\'nın koruduğu kale arkasındaki tribünlerdeki \'Mavi ateş\' taraftarlar grubu arasında kısa süren kavga çıktı.

40\'ncı dakikada sağdan Mariano\'nun arka direğe ortasında Rodrigues\'in kafa vuruşu fileleri havalandırdı:0-6.

45\'inci dakikada Ibanez\'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Leandrinho\'nun vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı Galatasaray\'ın 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

54\'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını Belhanda arka direğe doğru ortaladı. Maicon\'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

64\'üncü dakikada Mariao\'nun yerden pasında sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş\'ün gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti:0-7.

65\'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Leandrinho\'nun yerden uzak direğe vuruşu az farkla auta gitti.

74\'üncü dakikada Belhanda\'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Gomis\'in vuruşu kaleci Çağlar\'da kaldı.

77\'nci dakikada Kage\'nin ara pasında sol çaprazda topla buluşan Leandrinho\'nun vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma Galatasaray\'ın 7-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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