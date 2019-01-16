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Karda yiyecek bulamayan domuz ilçeye indi

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz, ilçe merkezi yakınlarında görüntülendi

16 Ocak 2019 14:01

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz, ilçe merkezi yakınlarında görüntülendi.
Kentte etkili olan kar yağışı, insan hayatını olduğu kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Orhaneli ilçesinde domuz, yiyecek bulabilmek için kent merkezi yakınlarında görüntülendi. Domuz, karayolundan geçerken, otomobilde seyahat eden kişiler tarafından görüntülendi.

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