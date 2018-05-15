Karayolunda kamyonet çarpan yaya öldü

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA- İzmir karayolunda bariyerlerden atlayarak karşıya geçmek isteyen Rahman Artış’a kamyonet çarptı. Artış olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa- İzmir karayolu 58’inci kilometresi Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bursa- İzmir karayolunda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Rahman Artış\'a, Özkan A. idaresindeki 27 AG 435 plakalı kamyonet çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Artış, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı inceleme , Rahman Artış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Rahman Artış\'ın cesedi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Artış\'ın Karacabey’de aşçılık yaptığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Özkan A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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