Karayip Korsanları'nda ekip toplanıyor

Sinema dünyasının ilgiyle takip edilen serilerinden olan Karayip Korsanları‘nın yeni tanıtımında Keira Knightley de yer alıyor.

Böylelikle Knightley'in canlandırdığı ve serinin ilk filmlerinde oldukça önemli bir karakter olan Swan'ın yeni filmde geri döneceği de Japonya fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşmiş oldu. Böylece orijinal ekip yeniden bir araya geliyor. Filmin diğer önemli önemli karakterlerinden Will Turner rolünde Orlando Bloom olacağı daha önce duyurulmuştu.

Javier Bardem, Kaptan Salazar rolünde

Joachim Ronning ve Espen Sandberg tarafından yönetilen beşinci filmde Jack Sparrow geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Seneler önce ölüme terk ettiği Kaptan Salazar intikam almak üzere geri dönüyor. Düşmanının gazabından kurtulabilmesi için ise Poseidon’un Üç Uçlu Mızrağı’nı bulması gerekiyor.

Filmde Johnny Depp ile Javier Bardem birlikte Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, Kevin R. McNally, Stephen Graham, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, David Wenham'ın yanında Beatles üyesi Paul McCartney ile İranlı oyuncu Golshifteh Farahani de yer alıyor.

Original ismi Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales olan film 26 Mayıs‘tan itibaren izleyici karşısına çıkacak.