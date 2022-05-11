Karar yazarı Kahveci: SGK'yı kim batırdı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu SSK'yı "batırmakla" suçlamasına köşesinde yer verdi. "SGK'yı kim batırdı?" başlıklı yazısında SSK'nın "SGK" olarak değiştiğini de hatırlatan kahveci, Kılıçdaroğlu'nun görev yaptığı 1992-1999 yılları arasında kurumun toplam 9,2 milyar lira zarar yaptığını belirterek "Bu arada şu notu ekleyelim: Demirel-Çiller ikilisinin erken emekliliği yüzünden SSK batmıştı. Ve normal olarak SSK açığı yıllar itibari ile giderek artış gösterdi." diye ekledi.

2008-2022 yılları arasında SGK'ya Hazine'den aktarılan paranın 1 trilyon 632 milyar lira olduğunu ve bunun TL’nin bugünkü değeriyle ederinin 4 trilyon 222 milyar lira olduğunu belirten Kahveci şöyle devam etti:

"SGK’ya 2020-2021 yıllarında Hazine’den aktarılan para ortalama 250 milyar lira. TL’nin bugünkü değeri üzerinden gittiğimizde ise yıllık aktarılan para 300 milyar lira ediyor. Yıllık aktarılan paranın dolar karşılığı ise 33,4 milyar dolar civarında bir meblağ ediyor.

Şimdi soralım: Yılda ortalama 1,3 milyar dolar zarar eden SSK›mı batmıştı? Yoksa şu anda yılda ortalama Hazine›den aktarılan 33,4 milyar dolarla SGK’mı battı?

Hemen şunu söyleyeyim: Ne SSK batmıştı ne de SGK batmıştır. Bu kurumun açıkları Hazine’den karşılanarak emekli maaşları ödenmektedir. Bütün mesele Hazine’den kaynak aktarımına bağlıdır. Ve asıl mesele ülkemizde çalışan/emekli dengesini Hükümetin kurmasıdır.

SSK’yı da SGK’yı da kurum yöneticileri batıramaz. Erken emeklilik sistemini kim getirmiş ise bu kurumu onlar batırmıştır."

Yazının tamamı için tıklayın