Karar yazarı İbrahim Kahveci: Parasal genişlemenin sefasını sürdük; şimdi fatura ödeme zamanı

Karar yazarı İbrahim Kahveci, ekonomide parasal genişleme döneminin sona erdiğini, artık 'faturaları ödeme' süresinin başladığını yazdı.

Kahveci bugünkü yazısında, "Parasal genişlemeye dayalı tüketim ekonomisinin sonucunu ödemeler dengesinde de görebiliyoruz. Geçen yıl ilk sekiz ayda 5,3 milyar dolar cari fazla verilirken, bu yıl cari fazladan yeniden açığa döndük. İlk sekiz ayda cari açığımız 26,5 milyar dolar oldu. Burada sadece turizmden kaynaklanan bozulma yoktur; mal dengesinde de 10,6 milyar dolar olan açık 25,6 milyar dolara yükselmiştir. Evet, rezervleri eritme bahasına bir kısa süreli balayı daha yaşadık. 26,5 milyar dolar cari açığa karşılık sermaye çıkışları da eklendiğinde ilk 8 ayda net rezerv kaybı 39,0 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Kahveci, döviz sıkıntısına vurgu yaparak, "Bu rezerv kaybı ile ekonomiyi yönetemeyeceğimiz ortada. İlaç şirketlerine dahi ödeyecek dövizde sıkıntı yaşıyorsak, acaba bu kış doğalgaz ve petrol için ihtiyacımız olan dövizi bulabilecek miyiz? İşin özeti şu: Parasal genişlemenin sefasını sürdük; şimdi fatura ödeme zamanı" diye yazdı.

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