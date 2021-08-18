Karar yazarı Demir: Şahlanışı sadece işsizlik üzerinden okuyacaksak, maalesef bu kez de şahlanamadık

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayındaki yüzde 10,6'lık işsizlik oranı üzerinden söylediği "Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu" sözlerini değerlendirdi.

Demir, köşesinde haziran ayı işsizlik rakamlarıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ikinci çeyreğe ilişkin açıkladığı yüzde 12,4 oranındaki işsizlik rakamını karşılaştırarak şöyle yazdı:

"Hal böyle olunca benim kafam karıştı. Şimdi biz yüzde 10,6 işsizlik oranıyla şahlandık mı, yüzde 12,6 işsizlik oranıyla şahlanamadık mı?

Sadece işsizlik verileri üzerinden okuyacaksak bu şahlanışı benim cevabım maalesef bu kez de şahlanamadığımız yönünde.

Neden?

İşsizlik verilerinin hesaplanma yöntemi yıl başı itibariyle değişti. Dolayısıyla TÜİK aylık olarak verileri hesaplarken bir de üç aylık verileri hesaplamaya ve paylaşmaya başladı. Aylık verilerdeki oynaklık oldukça yüksek. Aylık verilerde bir ayda bir milyon iş yaratıyoruz, önceki ay sadece kadınlar sanayide işe giriyor ya da kışın göbeği Ocak ayında tarım istihdamı patlıyor gibi anormal sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Üç aylık verilerde ise bu tip anormal durumlar şu ana kadar karşımıza çıkmış değil. Gerçi daha veri seti sadece iki çeyrek için yayınlandı ama yine de görece daha tutarlı ve sağlıklı görünüyor.

Yani anlayacağınız bir şahlanma varsa da pek bize faydası olmadı!"

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