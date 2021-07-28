Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, başörtüsünü çıkardı

T24 Medya

Muhafazakâr dünyada yetişen gazeteciler arasında yer alan ve halen ağırlıklı olarak AKP’ye muhalif çizgide bulunan muhafazakâr gazetecilerin çıkardığı Karar gazetesinde yazan Elif Çakır (50), başörtüsünü çıkardı. YouTube’dan yayın yapan Karar TV’de de Yıldıray Oğur ile pazartesi, salı ve çarşamba günleri “bi’Karar ver” adlı programı da sürdüren Elif Çakır, medyada ilk kez başörtüsüz fotoğrafını paylaştı. Çakır’ın yeni fotoğrafı, sosyal medyada tartışma yarattı.

Mustafa Karaalioğlu yönetiminde yayın hayatına başlayan Karar gazetesinden önce Akşam, Taraf ve Star gazeteleri, Ülke TV ve Tempo dergisinde muhabirlik, yazarlık ve programcılık yapan Elif Çakır, medyada AKP’ye muhalefet eden ve ‘liberal muhafazakâr’ olarak da nitelenen kesimdeki gazeteciler arasında yer alıyor. Çakır’ın, kamuoyuna yansıdığı olaylardan biri de, Gezi Parkı direnişi sürecinde dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini olan Zehra Develioğlu’nun “Kabataş İskelesi’nin önünde belden yukarısı çıplak, elleri deri eldivenli, başları bandanalı onlarca erkek tarafından yerlerde sürüklendiği, üzerine idrar yapıldığı” iddiaları vesilesiyle oldu. “Kabataş gelini” olarak da anılan Develioğlu’nun Haziran 2013’te öne sürdüğü iddiaları Star gazetesinde çalışırken haberleştiren Elif Çakır, daha sonra kamera görüntüleriyle yalanlanan bu iddialar nedeniyle ‘özür’ çağrılarına muhatap oldu.