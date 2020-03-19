Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İnsanoğlu, yaşanan felaketlerde, “hepimizin aynı gemide olduğu” bilincinin gelişmesi için ümit beslemiş

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İnsanlığın tarih boyunca karşı karşıya kaldığı büyük felaketlere terbiye edici bir fonksiyon yüklediğini belirtti. Savaşların ve salgın hastalıkların yol açtığı kayıplardan ders çıkarılmasının beklendiğini belirten Kiras, "Yaşanan ortak felaketler dayanışmanın, yardımlaşmanın, “hepimizin aynı gemide olduğu” bilincinin gelişmesine vesile olsun, ortak acılarımız “daha iyi insan olmak” yolunda bizi olgunlaştırsın diye bir ümit beslenmiş" ifadelerini kullandı.

Büyük felaketlerin insanların ahlaki olgunlaşmasında rolü olduğunun ispat edilemese de inkar da edilemeyeceğini belirten Kiras, "İnsanların böyle zamanlarda teselli pencerelerine ihtiyacı olduğu muhakkak ama yaşanan ortak acıların beşeriyeti terbiye etmediğini, olgunlaştırmadığını, bunlardan hiç ders çıkarılmadığını söylemek de yanlış olur. Binlerce yıldır hem tabiat kanunlarının birer birer keşfedilmesi yoluyla maddi bilgi dağarcığımız kümülatif olarak gelişti hem de diğer insanlarla ilişkilerimizin normlarını belirleyen ahlaki yaklaşımlarımız giderek olgunlaştı. Savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar gibi büyük felaketlerin yol açtığı kitlesel acıların ve yıkımların da ahlaki olgunlaşmamızda payı olduğu ispat edilemese de inkâr da edilemez herhalde" ifadelerini kullandı.

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