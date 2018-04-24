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Politika

Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti (2)

‘TUZAK VE HİLE KOVMA MASASI ORGANİZE ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’ Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası her iki lider ortak basın açıklamasında bulundu

24 Nisan 2018 16:02

‘TUZAK VE HİLE KOVMA MASASI ORGANİZE ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası her iki lider ortak basın açıklamasında bulundu. Karamollaoğlu\'na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Akşener, \"Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ Parti\'nin bizlerin önüne kurulan tuzakların, hilelerin aşılmasında Sayın Temel Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkılarını biz yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum\" dedi.
\"İYİ Parti olarak seçimlere giderken tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz\" diyen Akşener, \"Aynı zamanda bir kadın olarak kendini çok güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Sayın Karamollaoğlu beyefendi ile uzunca bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Ben kendisinin görüşlerinden çok istifade ettim. Görüşmelerimizin süreceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim\" diye konuştu.
\'İTTİFAKLARA İHTİYACIMIZ VAR\'
24 Haziran’da seçime giderken programların sıkıştığını ifade eden Karamollaoğlu ise İYİ Parti\'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. İYİ Parti\'nin bu zor dönemi başarılı bir şekilde atlattıklarını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
\"Ümit ediyorum ki ben bizim bu görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye\'mizin geleceği hakikaten bu seçimler de belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aslında elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak da görmüyoruz. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız.\"
Karamollaoğlu, Abdullah Gül isminde CHP ile SP\'nin anlaştığı yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine, \"Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konuları hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Bu ancak netice elde edilince kamuoyuna duyurulur. Bundan farklı bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum\" yanıtını verdi.

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