Karahasanoğlu: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamış, kızılca kıyamet kopuyor; sanırsınız Mahmutpaşa’dan bir esnaf, rektör olarak atanmış

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı olan Prof. Melih Bulu'yu atamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Kızılca kıyamet kopuyor; sanırsınız Mahmutpaşa’dan bir esnaf, rektör olarak atanmış" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamış. Kızılca kıyamet kopuyor... Öğrenci dernekleri başlangıcı yapıyor.. Öğretim üyelerinden devam geliyor.. Politikacılar itirazı zirveye taşırken.. Gazeteciler, 'daha fazla, daha fazla itiraz etmeliyiz' diyerek, manşetleri ardı ardına sıralıyorlar.. Dedikleri ne? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ataması yapılan Prof. Dr. Melih Bulu, 'yanlış isim' imiş. Sanırsınız ki, mevzuat ve teamül gereği bir profesör değil de.. Mahmutpaşa’dan bir esnaf, rektör olarak atanmış.. Sonuçta öncekiler de profesör." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Yeni atanan da profesör.. Bunun dışında, itiraz edilecek ne olabilir ki? Bir profesör atandığına göre, mevzuattaki diğer şartlar yerine getirildiğine göre.. Cumhurbaşkanı’nın takdirine, öğrenci derneği ne karışır, öğretim üyesi ne karışır.. Muhalefet partisinin politikacıları ne karışır? Onlar karışacaklar ise, Tayyip Erdoğan niye % 52 oyu aldı?" ifadesini kullandı.

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