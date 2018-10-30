Karadeniz'de PKK'nın kış üslenmesine darbe

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ\'de son 3 yıldır ağır darbe alan PKK\'lı teröristler, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla bölgede etki gösteremedi. Örgütün, 22 kişilik sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nun tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üslenmesi yapamadan kaçtığı bildirildi.

Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlarıyla büyük darbe alan PKK\'nın 22 kişilik sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nu etkisiz hale getirildi. Yaz döneminde Tunceli üzerinden 8 kişilik yeni bir terörist grubun bölgeye takviye gönderildiği telsiz kestirmesi ve istihbari çalışmalar sonucunda belirlendi. Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, yaylada kasaptan kuzu eti çalan teröristlerden 1\'ini 12 Eylül\'de Giresun kırsalında çatışmada etkisiz hale getirdi. Gümüşhane-Giresun kırsalında yürütülen hava destekli operasyonlarda çatışma bölgesinden 2 PKK\'lı terörist kaçtı. Ormanlık alanlardaki fotokapanlar ve İHA\'lardan rahat hareket edemeyen teröristler, alternatif yol bulamayınca sıkıştı. Güvenlik güçlerinin kış üslenmesini önlemek için yayla evlerini yaz döneminden itibaren sıkı takibe almasıyla, teröristler açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

KIŞ ÜSLENMESİ YAPAMADAN GERİ KAÇTILAR

Yiyecek bulmakta güçlük çeken, kış üslenmesi yapamayan teröristlerden bazıları Tunceli\'ye geri kaçtı. Giresun kırsalında ormanda sıkışan 3 kişilik terörist grubu ise izini kaybettirdi. Teröristlerin halen bölgede olabileceği ihtimali üzerine, güvenlik güçleri yayla evlerini gece-gündüz gözetim altında tutuyor. Daha önceki yıllarda Karadeniz kırsalındaki PKK\'lı teröristlerin Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Sivas kırsalında yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi çalarak bu bölgelerde kış üslenmesi yaptığı belirlenmişti. Örgütün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'ndan geriye kalanların yaz dönemindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilmesiyle, takviye gönderilen grubunda bölgede henüz kış üslenmesi hazırlığı yapamadığı belirtildi.

YAYLALAR KONTROL ALTINDA

Ordu ve Giresun yaylalarına mevsimin ilk karı yağarken, bölgede yayla evleri de yine sıkı takip altında tutuluyor. Kar nedeniyle, besicilerin yüksek rakımlı yaylaları terk ederek bin rakımlı yaylalara geri dönmeye başlamasıyla, İHA ve zırhlı araçlardaki termal kameralarla da yayla evleri gece gündüz kontrol ediliyor. Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas\'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Timi (JÖPER) ve komandoların ortak yürüttüğü arazi arama ve tarama faaliyetlerinin de devam ettiği ifade edildi.

\'KIRMIZI VE GRİ KATEGORİ\'DE ARANANLAR DA ÖLDÜRÜLDÜ

PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nda yer alan 22 teröristin 15\'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3\'ü teslim oldu, 4\'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasıyla bölgeye yaz döneminde yeni gönderilen \'Ciyager\' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 16 teröristtten 2\'sinin, 4 milyon lira ödüllü \'kırmızı kategori\'de aranan, 6\'sının ise 300 bin lira ödüllü \'gri kategori\' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

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