Karadeniz Teknik Üniversitesi KYK kantininde şort yasağı

KTÜ Öğrenci Kolektifi tarafından sosyal medya paylaşımında yer alan görselde KYK yurdu idaresinin yazdığı uyarı dikkat çekti. Kantin girişine asılan metinde, "kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır" ifadeleri yer aldı.

Yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan KTÜ Öğrenci Kolektifi ise gönderiye, " Kampüs içerisindeki yurtlara, KYK Müdürlüğü tarafından kısa pantolon ve şort yasağı getirilmiştir! Üniversiteler sizin keyfinize göre karar alacağınız yerler değildir." yorumunu yazdı.



Kolektif, Trabzon Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nü etiketlediği gönderide, "Kamuoyuna derhal açıklama yapın. Bu karardan hemen geri dönün!" ifadelerini kullandı.