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Karadeniz Teknik Üniversitesi KYK kantininde şort yasağı

KTÜ kampüsü içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı kantinde kısa pantolon ve şort yasağı getirildi.

18 Nisan 2022 17:56

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda yönetim, öğrencilerin yemekhane ve kantine şort ve kısa pantolonla girmesini yasakladı.

KTÜ Öğrenci Kolektifi tarafından sosyal medya paylaşımında yer alan görselde KYK yurdu idaresinin yazdığı uyarı dikkat çekti. Kantin girişine asılan metinde, "kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır" ifadeleri yer aldı.
 
Yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan KTÜ Öğrenci Kolektifi ise gönderiye, "Kampüs içerisindeki yurtlara, KYK Müdürlüğü tarafından kısa pantolon ve şort yasağı getirilmiştir! Üniversiteler sizin keyfinize göre karar alacağınız yerler değildir." yorumunu yazdı.

Kolektif, Trabzon Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nü etiketlediği gönderide, "Kamuoyuna derhal açıklama yapın. Bu karardan hemen geri dönün!" ifadelerini kullandı.
 
fhgfdgdfgKTÜ Öğrenci Kolektifi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görsel
Karadeniz Teknik ÜniversitesiKTÜKYKKTÜ Öğrenci Kolektifi
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