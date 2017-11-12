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Spor

Karacabey Birlikspor–Aydınspor: 1-1

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) -  STAT: M

12 Kasım 2017 19:35

Yasin KESKİN / KARACABEY,(BURSA), (DHA) - 

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Alper Oran (xx), Ahmet Eken(xx), Ahmet Gökhan Bal(xx)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mert (xx), Ömer Faruk(xx), İmam (xx), Yasin (xx), Bünyamin(x), Ozan(xx)(Dk.55 Emre x), Ali (xx), Fatih(xx)(Dk.79 Bartu x),İlyas(xx), Yusuf(xx), Ahmet(xx)(Dk. 60 Oğuzhan x)
AYDINSPOR: Timur (xx), Ceyhun(xx), İsmail (xx), Osman (x)(Dk.59 Tuncay Kılıç x), Habib(xx), Emre(xx), Serkan (xx),Artun(xx), Ömer (xx), Mikail(xx)(Dk.90 Çağlayan x), Yusuf (xx)(Dk.71Tuncay Öndel x)
GOLLER: Dk.49 İsmail (Aydınspor), Dk.63 Ali Serin (Karacabey Birlikspor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk (Karacabey Birlikspor), Emre, Ceyhun(Aydınspor),

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Karacabey Birlikspor, sahasında Aydınspor’la1-1 berabere kaldı.
26\'ncı dakikada Ozan’ın ortasıyla topla buluşan Ahmet’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
35\'inci dakikada Yasin’in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45\'inci dakikada Ali Serin’in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarptıktan sonra üst direğe vurarak kornere çıktı.
49\'uncu dakikada Aydınspor atağında ceza sahasında topla buluşan İsmail sert bir vuruşla topu filelere gönderdi:0-1
58\'inci dakikada ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Artun topa dokunamadı.
62\'nci dakikada Aydınspor’da İsmail ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
63\'üncü dakikada penaltı atışını kullanana Ali Serin topu filelere gönderdi: 1-1
88\'inci dakikada Yasin’in ceza sahası dışından vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma sonucunda, Karacabey Birlikspor ile Aydınspor 1-1 berabere kaldı.

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