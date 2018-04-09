KAP: Petkim Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı

İstanbul, 9 Nisan (DHA) – Petkim Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı. Petkim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türk Ticaret Kanunu\'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif Alıyev) Yönetim Kurulu Başkanı,

David Mammadov Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Mehmet Bostan Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farrukh Gasımov) Yönetim Kurulu Üyesi,

Neslihan Tonbul Yönetim Kurulu Üyesi,

Süleyman Gasımov Yönetim Kurulu Üyesi,

Tevfik Bilgin Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

Mehmet Ceylan Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,

İlhami Özşahin Yönetim Kurulu Üyesi.”