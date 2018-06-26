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Ekonomi

KAP: Global Yatırım Gaz Du Cameroun'la anlaştı

İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Global Yatırım Holding Kamerun’lu doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı olan Gaz Du Cameroun ile anlaştığını duyurdu

26 Haziran 2018 14:31

İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Global Yatırım Holding Kamerun’lu doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı olan Gaz Du Cameroun ile anlaştığını duyurdu.
Global Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Global Yatırım Holding\'in bağlı kuruluşu ve taşımalı doğal gaz sektörünün önemli oyuncularından olan Naturelgaz, Londra Borsasında işlem gören Victoria Oil & Gas Plc\'nin Kamerun\'da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı olan iştiraki Gaz du Cameroun S.A. (\"GDC\") ile münhasır bir iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır.
“Söz konusu anlaşma ile:
“GDC\'nin öncelikle ana pazarı  Kamerun olmak üzere ve  sonrasında Sahra-altı ülkelere de sunulmak üzere, mobil enerji ihtiyacı  olan müşterilere yönelik sıkıştırılmış doğal gaz (\"CNG\") altyapısı ve  çözümleri tasarlanması, kurulması ve işletilmesi
“Güvenilir  şebeke dışı enerji çözümleri arayan işletmelere Dökme CNG ve doğalgazdan  elektrik üretimi dâhil olmak üzere CNG ürünleri pazarlarken mobil bir  çözüm olarak Oto-CNG\'nin sunulması
“Anlaşmanın ilk adımı olarak 2mmscf/d (21mscm/y) CNG tesis  kurulumu ve müşterilere dağıtım projesinin bu yıl işletmeye alınması  planlanmaktadır.”

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