KAP: Alternatifbank adını ve logosunu değiştirdi

İstanbul, 6 Mart (DHA) – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada şöyle denildi:
“6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir
06 Mart 2018 17:19
İstanbul, 6 Mart (DHA) – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yollanan açıklamada şöyle denildi:
“6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir.”
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