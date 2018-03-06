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Ekonomi

KAP: Alternatifbank adını ve logosunu değiştirdi

İstanbul, 6 Mart (DHA) – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada şöyle denildi: “6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir

06 Mart 2018 17:19

İstanbul, 6 Mart (DHA) – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yollanan açıklamada şöyle denildi:

“6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir.”

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