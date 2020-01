Kansızlık, kanserin habercisi olabilir

Kansızlığa demir, folik asit, B12 gibi vitaminlerin eksikliğinin yanı sıra kanser gibi ciddi hastalıkların da neden olabileceği bildirildi.

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Teoman Soysal, AA muhabiri Yeşim Sert Karaaslan'a yaptığı açıklamada, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemiyi, kırmızı kan hücrelerinin, bunların içindeki hemoglobinin ya da her ikisinin eksikliğinden kaynaklanan sağlık sorunu şeklinde tanımladı.

Demir, B12 vitaminleri, folik asit, çinko ve bakır eksikliğinden kaynaklanan anemiye, ülserden kansere kadar birçok hastalığın da neden olabildiğine dikkati çekti. Kansızlığın nedeninin tespitinin önemini vurgulayan Soysal, böylece altta yatan hastalıkların teşhis edilebildiğini, tedavinin de buna göre planlandığını söyledi.

Soysal, halsizlik, gözde sarılık, çabuk yorulma, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlığa, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, ağız kenarlarında yara, dilde yanma ya da tat alma kusuru, sarılık ve karaciğer-dalak-lenf bezi büyümesi gibi bulguların da eşlik ettiğini söyledi.

Bu tür belirtiler halinde, hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Soysal, "Bazen çok ciddi bir hastalık, anemiden yola çıkılarak erken teşhis edilebilir. Herhangi bir gecikme, kansızlığın ortaya geç çıkarılmasına hatta kimi zaman önemli bir hastalığının fark edilmeden ilerlemesine yol açabilir" dedi.

Demir ve B12 eksikliği kansızlık nedeni

Soysal, demir, folik asit ve B12 gibi vitamin eksiklikleri sonucu oluşan kansızlıklarda, emilim bozuklukları ya da yanlış beslenme gibi faktörlerin de etkili olduğunu kaydetti.

Bitkisel ağırlıklı gıdalarla tek yanlı beslenme şeklinin de hem demir hem de B12 eksikliğine yol açtığını vurgulayan Soysal, her ikisinin de et ve et ürünlerinde bulunduğunu belirtti.

B12 vitaminince zengin gıdalar arasında yumurta, süt ve süt ürünleriyle deniz ürünlerinin bulunduğunu, dile getiren Soysal, demir ve B12 vitamini eksikliğinin, beyin fonksiyonlarında da etkili olduğunu, sinir sistemi sorunlarıyla karşılaşma riski yaratabildiğini söyledi.

"Demir ihtiyacının karşılanması için dengeli beslenme alışkanlığı, et ve et ürünlerinin yeterince tüketilmesi; B12 eksikliğinden korunmak için de et ve diğer hayvansal gıdaların tüketilmesi, folik asit eksikliğine bağlı kansızlıktan korunmak içinse yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, mercimek, tahıllar gibi bitkisel; yumurta ve karaciğer gibi hayvansal gıdaların tüketilmesi gereklidir" diyen Soysal, mide asidini baskılayan ilaçların bilinçsiz kullanımının da anemiye yol açtığına işaret etti.

Çocuklarda kansızlık oranı yüzde 40'ları buluyor

Kansızlık oranının, 0-5 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 40'lara yaklaştığını ifade eden Soysal, yeterli süre anne sütü verilmemesi ve daha sonraki beslenme döneminde demir içeriği zayıf beslenmenin bunun en önemli nedenleri arasında olduğunu belirtti.

Soysal, çocuklarda demir eksikliğinin, motor fonksiyonlarla zeka gelişimini olumsuz etkilediğini,enfeksiyon riskini arttırdığını kaydetti.