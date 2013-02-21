Kanser tedavisi gördüğü hastanede yandı!

ABD'de iki kez kanseri yenen 11 yaşındaki Ireland Lane, hastanede meydana gelen yangında yandı. Lane'in vücudunda üçüncü derecede yanıklar oluştu.

Doernbecher Çocuk Hastanesi’nde meydana gelen olaydan sonda küçük kızın babası Stephen Lane The Oregonian gazetisine, “Kızım hala kabuslar görüyor ancak o sırada neler olduğunu hatırlamıyor” şeklinde konuştu.

Baba Lane, olayı araştıran ekibe, kızının yangının çıktığı gün tahta bir kutu boyadığını ve sonrasında el dezenfektanı kullandığını söyledi. Lane’e göre kızının oyunu ve el dezenfektanı, yatakta yangın çıkmasına neden olabilecek bir elektrik akımı yarattı.

11 yaşındaki Ireland Lane, bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Küçük kız, iki kez böbrek kanserini yendi.

(ntvmsnbc)