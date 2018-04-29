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BBC Türkçe

Kanser hastası Japon iş adamından 'hayata veda' partisi

80 yaşındaki Satoru Anzaki yakınlarına teşekkür etmek ve onlara elveda demek için büyük bir parti düzenledi. İş makineleri devi Komatsu'nun eski yönetim kurulu başkanı Anzaki'ye, Ekim ayında ölümcül safra kesesi kanseri teşhisi konulmuştu.

29 Nisan 2018 20:30

Ölümcül bir kansere yakalanan 80 yaşındaki Japon iş adamı Satoru Anzaki yakınlarına teşekkür etmek ve elveda demek için büyük bir parti düzenledi.

İş makineleri devi Komatsu'nun eski yönetim kurulu başkanı Anzaki'ye, Ekim ayında safra kesesi kanseri teşhisi konulmuştu.

Anzaki dünkü partiye aralarında dostları, okul arkadaşları, iş ortakları ve çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 1000 kişiyi davet etti.

Japon iş adamı parti için başkent Tokyo'daki bir otelin salonunu kiraladı ve salonu biriktirdiği anılarla donattı.

Satoru Anzaki partiden sonra yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca tanıştığım insanlara 'teşekkür ederim' diyebildiğim için mutluyum. Kalan zamanımı mümkün olduğunca kaliteli bir şekilde geçirebilmek için, yan etkileri nedeniyle tedavi görmemeye karar verdim" dedi.

Anzaki, partideki atmosferin melankolik bir havaya bürünmemesi için, memleketi Tokuşima'dan bir dans grubuna gösteri de yaptırdı.

Japon medyasına göre Anzaki, minnettarlığını gösterebilmek için partide mümkün olduğu kadar çok kişiyle el sıkışmaya çalıştı.

Eski bir şirket çalışanı "Çok eğlenceli bir partiydi. Ben de bir hastalıktan muzdaripim ve parti sayesinde kalan hayatımı nasıl yaşayabileceğimi yeniden düşünmeye başladım" diye konuştu.

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