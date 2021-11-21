Kanıyla "Beni Ragıp vurdu" yazan Nurtaç Canan: Zalime merhamet edilmez, mahkeme de merhamet etmesin ona

Boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından vurulan ve öleceğini düşünerek saldırganın kim olduğunu kendi kanıyla yere yazan Nurtaç Canan, Ragıp Canan'ın kendisine cezavinden mektup yazdığını söyledi. Nurtaç Canan, "Mektuplarda sürekli beni sevdiğini, onu affetmem gerektiğini, şikâyetimi geri çekmemi istiyor. Zalime merhamet edilmez, mahkeme de merhamet etmesin ona" dedi.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Nurtaç Canan, “Mektuplarda sürekli beni sevdiğini, onu affetmem gerektiğini, şikâyetimi geri çekmemi istiyor. ‘Kaldığımız yerden devam edelim’ diyor. Kurtulup kafama sıkmak için duygu sömürüsü yapıyor. Yarım kalan işini tamamlamak istiyor. Yaptığı baskıyı görmeleri için mektupları mahkemeye sundum. Bir kelime dahi görmek istemiyorum. Hayatımı mahvetti. Beni yarım bıraktı. Psikoloğa gidiyorum. İdam verirlerse sandalyesini ben çekerim, kısas verirlerse 5 kurşunu da ben sıkarım. Silah sıktığı günden itibaren benim için yok hükmünde. Geleceğimde de asla olmayacak. Zalime merhamet edilmez, mahkeme de merhamet etmesin ona.” diye konuştu.

Ragıp Canan’ın 5 kurşunuyla yere yığılan Nurtaç Canan, ölümü beklerken, zemine kendi kanıyla, “Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazmıştı.