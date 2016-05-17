Kanada'da orman yangınları yayılıyor



Kanada'da Alberta eyaletini etkisi altına alan orman yangınları petrol çıkarılan diğer alanları tehdit ediyor. Yangının aniden yön değiştirmesi nedeniyle 4 bin rafine işçisinin Fort McMurray kenti yakınlarındaki barınaklarından tahliye edildiği ifade edildi. Kent çevresindeki petrol şirketleri üretimi artırmayı hedeflemiş, bu nedenle son günlerde bölgeye yönlendirdikleri işçilerin sayısını artırmıştı.

Fort McMurray kentindeki yaklaşık 90 bin kişi iki hafta önce yangınlar nedeniyle tahliye edilmişti. Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, CBC News kanalına açıklamasında, Fort McMurray bölgesinde yaşananların ülke ekonomisi ve insanlar için büyük bir zarar teşkil ettiğini açıkladı, ancak mali kaybın boyutlarına ilişkin net bir bilgi vermedi.

Kanada'daki petrol üretiminin düşmesi, arzın azalması son günlerde petrol fiyatının yükselmesine neden olmuştu.