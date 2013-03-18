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Dünya

Kanada'da iki mahkûm hapishaneden helikopterle kaçtı, biri aranıyor

"Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün 2 lideri Kanada'da hapisaneden helikopterle kaçtı

18 Mart 2013 09:51

Kanada'nın Montreal kentinde iki mahkum, hapishane avlusundan helikopterle kaçtı. Kaçan mahkumlardan biri yakalandı, diğeri ise aranıyor.
 
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin bölgesel radyo yayınının haberine göre, Benjamin Hudon-Barbeau ve Danny Provencal adlı mahkumlar Montreal kentinin 60 kilometre kuzeybatısındaki Saint-Jerome Hapishanesi'nden helikopter yardımıyla kaçtı. Hapishane avlusuna doğru alçalan helikopterden sarkıtılan ip merdiven sayesinde kaçan ve Chertsey bölgesindeki geniş ormanlık alana doğru uzaklaşan mahkumlar için tüm eyalette arama çalışmaları başlatıldı.

Polis, kaçış sırasında kullanılan helikopteri, kırsal alanda terk edilmiş halde buldu. Ölümle tehdit edilerek helikopteri kullandığı iddia edilen pilotun şoke olduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Bölgedeki diğer şehirlerin emniyet birimlerinden de yardım alan polis ekipleri, kaçan mahkumlardan Barbeau'yu kısa sürede yakaladı. Diğer mahkum Provencal için arama çalışmaları sürüyor. Ormanlık bölgede köpeklerle arama çalışmalarını sürdüren polis, helikopterlerle de termal tarama yapıyor.

Her iki mahkumun da Hells Angels (Cehennem Melekleri) isimli suç örgütünün liderlerinden olduğu belirtiliyor.

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