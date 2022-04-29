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Dünya

Kanada'da eşcinsel erkeklerin kan vermesini engelleyen yasak kalktı

Britanya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Macaristan, Danimarka ve Brezilya da benzer yasakları kaldırmıştı

29 Nisan 2022 12:43

Kanada, eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunmasını yasaklayan düzenlemeyi kaldırdı. 

BBC’de yer alan habere göre, Kanada’da eşcinsel erkeklerin ilişkiden sonra üç ay içinde kan vermesini yasaklayan uygulama kaldırıldı. Health Canada, kararla ilgili açıklamalarında daha kapsayıcı bir sağlık sistemine doğru önemli bir adım attıklarını açıkladı. 

Kanada’da bundan sonra kan verme sırasında donöre cinsel yönelimi sorulmayacak. Donörlere yakın zamanda yüksek riskli cinsel ilişkiye girip girmedikleri sorulacak.

Britanya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Macaristan, Danimarka ve Brezilya da benzer yasakları kaldırmıştı.

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