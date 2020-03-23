Kamyoneti ayaklarıyla kullanan sürücü psikoteknik test için Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kullandığı aracın kapısına oturup direksiyonu ayaklarıyla kullanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karaaslan'a, 264 lira para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik test için Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Kızıltepe'de hurdacılık yapan Ramazan Karaaslan, dün Sanayi Mahallesi'nde yönetimindeki hareket halindeki 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Karaaslan, ayaklarıyla direksiyona yön vererek aracı tehlikeli şekilde kullandı. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği Karaaslan, aracı bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu.

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ramazan Karaaslan'ı dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı, kamyoneti ise trafikten men edip çekiciyle otoparka götürdü. Emniyette ifadesi alınan Karaaslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çevreyi rahatsız' suçlarından toplam 264 TL para cezası uygulandı. Karaaslan, ardından psikoteknik testi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.