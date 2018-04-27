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Kamyonet hırsızlığına 2 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kamyonet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mevlüt Ayverdi (22) ve Vedat İlhan (25), sevk edildikleri adliyede tutuklandı

27 Nisan 2018 14:44

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, kamyonet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mevlüt Ayverdi (22) ve Vedat İlhan (25), sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Acarlar Mahallesi\'ndeki kapalı pazar yerine 09 L 2588 plakalı kamyonetini park eden pazarcı Nevzat Varışlı (25), dün saat 23.00\'te döndüğünde, aracın yerinde olmadığını gördü. Varışlı çevrede aracını ararken, iki kişinin kamyonetiyle uzaklaştığını fark etti. Varışlı hemen durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis, kamyoneti durdurup, içindeki Mevlüt Ayverdi ve Vedat İlhan\'ı gözaltına aldı. Kamyoneti çalmaktan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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