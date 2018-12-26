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Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor: 1-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Beylikdüzü HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal  KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgi

26 Aralık 2018 00:26

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Beylikdüzü
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal 
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)
SETLER: 23-25, 25-20, 21-25, 17-25
SÜRE: 121 dakika (29, 31, 31, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11\'inci hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas\'ı 3-1 yendi.

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