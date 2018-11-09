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Spor

Kameroğlu Beylikdüzü V.İ. - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

İSTANBUL (DHA) SALON: Beylikdüzü HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Tayfun Şener KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V

09 Kasım 2018 23:06

İSTANBUL (DHA)

SALON: Beylikdüzü
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Tayfun Şener
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Simone, Ergül, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), (Simay, Buse, Seray, Ayşegül)
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Gibbemeyer, Boskovic, Meliha, Beyza, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Büşra)
SETLER: 0-3 (16-25, 20-25, 12-25)
SÜRE: 73 dakika (23, 26, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi üçüncü haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı. 2018-2019 sezonuna hızlı bir giriş yapan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ligde çıktığı üç karşılaşmada da rakiplerine set vermedi.

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