Kameroğlu Beylikdüzü V.İ. - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

İSTANBUL (DHA)

SALON: Beylikdüzü

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Tayfun Şener

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Simone, Ergül, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), (Simay, Buse, Seray, Ayşegül)

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Gibbemeyer, Boskovic, Meliha, Beyza, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Büşra)

SETLER: 0-3 (16-25, 20-25, 12-25)

SÜRE: 73 dakika (23, 26, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi üçüncü haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı. 2018-2019 sezonuna hızlı bir giriş yapan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ligde çıktığı üç karşılaşmada da rakiplerine set vermedi.

FOTOĞRAFLI