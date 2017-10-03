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Kameralara yansıyan kazalarda 2 kişi yaralandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

03 Ekim 2017 18:02

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücülerin dikkatsizliğinin neden olduğu kazalarda 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde Jandarma, Dörtyol, Araştırma Hastanesi, Tedaş Kavşakları ile Askerlik Şubesi Kavşaklarında meydana gelen 7 ayrı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi. Tedaş ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen kazalarda iki kişi yaralandı. Şans eseri can kaybının olmadığı kazalarda sürücülerin dikkatsiz olduğu gözlendi. Emniyet müdürlüğü yetkilileri şehir içinde sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları ve daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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