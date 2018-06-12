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Kameradaki sapık hala bulunamadı

Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan sapık 4 gündür bulunamadı

12 Haziran 2018 18:54

Sinan BİLGİLİ - İstanbul DHA - SULTANGAZİ\'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan sapık 4 gündür bulunamadı. Kameradaki kişiyi polis heryerde arıyor.
Sultangazi Esentepe Mahallesi\'den 1 sene önce taşınan çocuğu eski komşusu taciz etti. Gazi Mahallesi 8 Evler \'de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir kişi, 12 yaşındaki çocuğun yalnız bulunduğu sırada taciz etti. Eve girmeye çalışan Ramazan Y.\'yi küçük çocuk cep telefonuyla kaydetti. Kapıdan giremeyince pencereye yaklaşan Ramazan Y. tacizini burada da sürdürdü, penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan Ramazan Y.,bir yandan da \"eski komşuyuz\" dedi. Görüntüleri kaydeden çocuk durumu annesine de bildirdi. Annenin eve gelmesiyle Ramazan Y. kaçarak kayıplara karıştı. Eve gelen anne görüntülerle birlikte polise başvurdu. Polis, Ramazan Y.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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