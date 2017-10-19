Kameni ve Gomis'ten 'krampon' anısı

Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbi öncesi, Galatasaray’ın forveti Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe’nin Nijeryalı kalecisi Carlos Kameni arasında 2002 yılında yaşanan olay ikilinin dostluğunu ortaya çıkardı.

Biri Senegal, diğeri ise Kamerun asıllı iki Fransız oyuncunun alt yapı yıllarında yolları kesişti.

Fransız ekibi Saint Etienne'in as takımının alt yaş gruplarıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasında as takımda bulunan Kameni'nin rakibi altyapıda forma giyen Gomis'ti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde karşılaşacak olan Kameni ve Gomis, 2002-03 senesinde ilk kez karşılaşmıştı. 15 yaşındaki Gomis, düşük gelirli bir ailenin çocuğuydu. Tek hedefi, bir gün üst düzey bir futbolcu olup ailesini rahat ettirmek, ev almak ve onlara daha rahat bir gelecek sunmaktı.

O zamanki maddi imkansızlıklar nedeniyle kramponu çok eskimişti. Kameni gitti ve Gomis'in durumunu bildiği, gördüğü için hemen bir krampon aldı. Maçta giymesi adına Gomis'e verdi. Daha sonra Kameni, kramponları Gomis'e hediye etti.

''Seninle gurur duyuyorum kardeşim''

Kameni'nin bu davranışı genç Gomis'i çok etkiledi. Sonra bir gün Gomis'in telefonu çaldı. Telefondaki Kameni'ydi. Galatasaraylı futbolcudan 3 yaş büyük olan ve bir ağabey gibi yaklaşan Kameni, Gomis'e sesleniyordu: "Seninle gurur duyuyorum. İmza attığın kariyerle mutlu oluyorum kardeşim." Bundan sonrasını Gomis şöyle anlatıyor: "Kameni'ye büyük saygı duyuyorum. Çünkü ben küçükken hali vakti yerinde olmayan bir aileden geliyordum.

Kameni bana antrenmanda krampon almıştı. Onları bana hediye etmişti. Ona karşı özel bir saygım var. O kramponu alması beni çok mutlu etmişti ve çok özeldi. En son telefonla görüşmemiz oldu. İmza attığım kariyerimle, benimle gurur duyduğu söyledi. Ben de aynı şekilde onunla gurur duyuyorum."