Kambur oturma şekline 'LUMOback' uyarısı

Kickstarter platformu, kullanıcıların sağlık problemlerine yardımcı olacak bir ürün çıkarmaya hazırlanıyor. "LUMOback" adlı sensörle, kullanıcıların yanlış oturup oturmadığı algılanacak.

Özellikle masabaşı çalışan kullancılar için geliştirilen LUMOback sensör ve bu sensörle uyumlu olan iPhone uygulaması, kullanıcıların doğru pozisyonda oturmasına olanak sağlarken, ayaktayken, yürürken hatta uyurken, sırtınızın doğru pozisyonda kalmasını sağlayabilecek.

Emir Bostanoğlu'nun log.com.tr'de yer alan haberine göre, kullanıcılar öncelikle ince bir tasarıma sahip olan sensörü beline yerleştiriyor, ardından uygulamayı iOS cihazlarına indiriyor.

LUMOback sensör uygulamaya Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve kullanıcıların gerçekleştirdiği hareketleri takip ediyor. Kullanıcı yanlış oturma durumundaysa uygulama üzerinden kullanıcı uyarılıyor.

iPhone 4S, iPhone 5, yeni iPad, iPad mini ve beşinci jenerasyon iPod touch ile uyumlu şekilde çalışan, 8,5 mm inceliğindeki sensörde, bir titreşim motoru, Bluetooh ve lityum iyon pil bulunuyor.

Sensörde kullanılan pili ise yaklaşık dört gün kullanabiliyorsunuz.

Sensörde bunlar haricinde micro-USB bağlantı desteği de bulunuyor.

LUMOback olarak adlandırılan sensör, üretim için gereken 100.000 dolar barajını çoktan aşmış ve yaklaşık 200.000 dolara yaklaşmış durumda. Siyah renge sahip olan cihazın yurt dışındaki satış fiyatı ise 150 dolar.