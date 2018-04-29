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BBC Türkçe

Kalın'dan Alman politikacılara 'ufuk daralması' suçlaması

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya seçimleri öncesinde Başbakan Merkel ve rakibi SDP lideri Schulz'un Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasına çalışacaklarını söylemelerini Twitter üzerinden eleştirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi.

Almanya seçimleri öncesinde dün akşam bir televizyon tartışmasında karşı karşıya gelen Başbakan Angela Merkel ile rakibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olamayacağının anlaşıldığını ve üyelik müzakerelerinin durdurulmasına çalışacaklarını dile getirmişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, iki Alman politikacının sözlerine yanıt olarak bugün Twitter üzerinden mesajlar verdi.

"Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması" diye Kalın şöyle devam etti:

"Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda.

"Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir.

"Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler."

Almanya'yı PKK ve Fethullah Gülen hareketine "açıkça kucak açmakla" suçlayan Kalın, "Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor" dedi.

"Merkel ve Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık/yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması, Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor" diyen Kalın bu tablonun yakın zamanda değişeceğini ümit ettiklerini kaydetti.

24 Eylül'de yapılacak Almanya genel seçimleri öncesinde siyasetçilerin yürüttüğü kampanyalarda Türkiye ile ilişkiler de önemli dış politika başlıkları arasında.

Dün akşamki televizyon tartışmasında Başbakan Angela Merkel, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmaması gerektiği açıkça ortada" dedikten sonra AB liderleriyle "Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurulup durdurulamayacağı" konusunu görüşeceğini eklemişti.

Merkel "Türkiye'nin katılımının gerçekleşeceğine zaten hiç bir zaman inanmadım"

Almanya başbakanının daha önceki açıklamalarından çok daha sert ve net sözleri ilişkilerdeki kötüleşmede yeni bir dönüm noktası olarak yorumlandı.

Televizyon tartışmasında Merkel'in ana rakibi Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz da seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulmasından yana çaba göstereceğini söylemişti.

Merkel, üyelik müzakerelerinin durdurulmasının yanısıra, Almanya'nın Türkiye ile ekonomik ilişkileri konusunda da "ciddi sınırlamalar" düşünüleceğini söyleyerek bu ülkeye seyahat edecek Almanya vatandaşlarını tekrar uyarmıştı.

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