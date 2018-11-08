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Dünya

Kaliforniya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda açılan ateş sonucu biri polis memuru olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi

08 Kasım 2018 18:10

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda açılan ateş sonucu biri polis memuru olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.
Polis açıklamalarında, yarı otomatik bir silah ve gaz bombalarıyla Borderline Bar’da gerçekleşen saldırı sırasında içeride en az 200 kişinin olduğu, öldürülen saldırganın henüz kimliğinin belirlenemediği belirtildi.
Bir görgü tanığı, yerel haber kanalı KTLA\'e verdiği röportajda, \"Sesi duyduğumuz anda yere yattık ve çığlıklar yükselmeye başladı. Arkadaşım o gece DJ\'lik yapıyordu, silah sesi duyulunca hemen müziği kesti ve sonrasında kargaşa oluştu.\"

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