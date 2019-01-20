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Kahvehanede kavgada, bacağından vuruldu

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da S

20 Ocak 2019 16:11

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da S.B. (41), kahvehanede tartıştığı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
Olay, dün gece Körhat Mahallesi\'nde meydana geldi. Körhat Parkı yakınında bulunan bir kahvehanede oturan S.B., yanına gelen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, yanındaki tabancayla S.B.\'ye ateş açıp kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.B., kahvehanedekiler tarafından özel araçla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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