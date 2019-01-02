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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

02 Ocak 2019 22:03

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi\'nde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, 2 Litre votka, 1.5 Litre rakı, 10 şişe içki aroması, 50 cam şişe ile içkinin yapılışını anlatan doküman ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis, adresi kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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