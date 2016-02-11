Kadınlara özel cami açılıyor

İskandinavya’nın ilk kadın camisi Danimarka’nın Kopenhag kentinde önümüzdeki günlerde açılacak. Sadece kadınların ibadetine açık olacak camide kadın imamlar görev yapacak. Caminin açılmasında öncülerden olan Sherin Khankan projeyi ‘feminist bir proje’ olarak niteledi.

Sputnik’in haberine göre Khankan kadın camisi projesinin gerekçelerini açıklarken ‘‘Mevcut camilerde kendimi hiçbir zaman evimde hissetmedim. Bu camiler çok güzel ve büyük. Ancak buralarda kendimi hep yabancı hissettim. Biz kadınlar bu camilerde balkonlarda oturuyor ve aşağıda ne olduğunu izliyoruz. Birçok kadın ve genç insan camilerin erkeklerin söz sahibi olduğu, erkek egemen yerler olması nedeniyle camilere gitmiyorlar. Bu nedenle kadınların koşullarına uygun bu camiyi kurduk’’ dedi.

Güney Danimarka Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi öğretim görevlisi Mehmet Ümit Necef, kadın camii girişimini, olumlu bulduğunu söyleyerek bunu İslam’ın modernize edilmesi olarak değerlendirdiğini belirtti.

Necef “Dışardan gelen eleştiriler Müslümanlar arasında kuşku ve savunma mekanizmalarını harekete geçiriyor. Eleştiri ve yeni düşünceler içerden geldiği zaman olumlu oluyor. Olasıdır ki bu kadınlar batıcı olmak, İslam’ı bölmek ve İslami kurallara uymamakla suçlanacaklardır’’ dedi.

İslam Merkezi Camii başkanı İmam Waseem Hussein de Kadın camisinin Danimarka’daki Müslümanlar arasında kabul göreceğini düşünmediğini belirterek ‘‘İstediklerini yapabilirler. Ancak teolojik temelleri yanlış. Sadece erkekler için de mi camii açacağız. Böyle bir şey olsa bu Danimarka halkı arasında tepki ile karşılanırdı’’ dedi.