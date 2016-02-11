T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadınlara özel cami açılıyor

Caminin açılmasında öncülerden olan Sherin Khankan proje için ‘feminist’ nitelemesini yaptı

11 Şubat 2016 19:07

İskandinavya’nın ilk kadın camisi Danimarka’nın Kopenhag kentinde önümüzdeki günlerde açılacak. Sadece kadınların ibadetine açık olacak camide kadın imamlar görev yapacak. Caminin açılmasında öncülerden olan Sherin Khankan projeyi ‘feminist bir proje’ olarak niteledi.

Sputnik’in haberine göre Khankan kadın camisi projesinin gerekçelerini açıklarken ‘‘Mevcut camilerde kendimi hiçbir zaman evimde hissetmedim. Bu camiler çok güzel ve büyük. Ancak buralarda kendimi hep yabancı hissettim. Biz kadınlar bu camilerde balkonlarda oturuyor ve aşağıda ne olduğunu izliyoruz. Birçok kadın ve genç insan camilerin erkeklerin söz sahibi olduğu, erkek egemen yerler olması nedeniyle camilere gitmiyorlar. Bu nedenle kadınların koşullarına uygun bu camiyi kurduk’’ dedi.

Güney Danimarka Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi öğretim görevlisi Mehmet Ümit Necef, kadın camii girişimini, olumlu bulduğunu söyleyerek bunu İslam’ın modernize edilmesi olarak değerlendirdiğini belirtti.

Necef “Dışardan gelen eleştiriler Müslümanlar arasında kuşku ve savunma mekanizmalarını harekete geçiriyor. Eleştiri ve yeni düşünceler içerden geldiği zaman olumlu oluyor. Olasıdır ki bu kadınlar batıcı olmak, İslam’ı bölmek ve İslami kurallara uymamakla suçlanacaklardır’’ dedi.

İslam Merkezi Camii başkanı İmam Waseem Hussein de Kadın camisinin Danimarka’daki Müslümanlar arasında kabul göreceğini düşünmediğini belirterek ‘‘İstediklerini yapabilirler. Ancak teolojik temelleri yanlış. Sadece erkekler için de mi camii açacağız. Böyle bir şey olsa bu Danimarka halkı arasında tepki ile karşılanırdı’’ dedi.

 

ETİKETLER

camikadınfeministprojeiskandinavya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24