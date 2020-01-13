Kadına şiddet: 4 erkek bir kadını öldüresiye dövdü

T24

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Venezia Mega Evleri'nde 4 erkek, yabancı bir kadını öldüresiye dövdü.

Duruma şahit olan bir site sakininin verdiği bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen kadın, 4 erkekle buluşmak için siteye geldi. Kadın ve erkekler arasında çıkan anlaşmazlık sonrasında, erkekler kadını dövdü. Şiddet gören kadın kendini güçlükle dışarı attı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kadını baygın halde yerde yatarken buldu. 4 erkek gözaltına alındı.

İnceleme devam ediyor.