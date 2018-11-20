Kadın kaymakam devreye girdi, Emel'e nefes aldıracak cihaz alındı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinin ilk kadın kaymakamı Nazlı Demir (32), solunum sıkıntısı yaşayan kas hastası Emel Durdi (19) için gerekli olan 26 bin 500 liralık cihazın alınmasını sağlayarak, genç kızın ailesine teslim etti.

Kayseri\'nin Felahiye Kaymakamı iken, 31 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çermik\'e atanan Kaymakam Nazlı Demir (32), 3 Eylül tarihinde görevine başladı. İki ay içerisinde ilçe merkezi ve bağlı köylere yaptığı ziyaretlerle kısa sürede kendini sevdiren ve sorunlara yaklaşımı ile de halkın takdirini kazanan Kaymakam Demir, şehit ve gazi ailelerini de ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Demir, Pınarlı Mahallesi\'nde yaşayan, halk arasında iltihaplı kas romatizması olarak bilinen polimiyozit hastası olan ve hastalığa bağlı nefes alma güçlüğü çeken Emel Durdi\'ye (19) gerekli olan 26 bin 500 liralık cihazın alımı için de devreye girdi. Ailenin talebi üzerine Kaymakam Demir\'in girişimleriyle SGK 9 bin 700 lira, kaymakamlık 5 bin lira verdi. Esnaftan da 11 bin 800 lira toplanarak gerekli solunum cihazı alındı.

Kaymakam Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun ile birlikte hastanede tedavi gören Emel Durdi\'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam Demir\'e teşekkür eden anne Semra Durdi, kızının hastalığının 2010 yılında ortaya çıktığını belirterek, \"Eşim Sedat Durdi, kızımın hastalığını öğrendiği yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İlk aşamalarda saçlarını tararken kollarını kaldıramıyordu, yürürken aniden yere düşüyordu. Şimdi hastalığı ilerledi. Bu yüzden kendi başına oturup kalkamaz duruma geldi, sürekli yatakta uzanıyor. Kaslarının tutulması sonucu normal şekilde nefes alıp vermede sorun yaşıyor. Allah devletimize zeval vermesin, sizin öncülüğünüzde kızım hayata tutunacak. Bu cihazın bir dakikalık durması, kızımın hayatına mal olabilir. Onun için küçük bir jeneratör temin ettik. Elektrik kesintisi durumunda hemen devreye girecek. Kış aylarında bazen 3-4 gün elektriğin gelmediği günler oluyor. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı yaratıyor\" dedi.

Kaymakam Nazlı Demir de devletin, ihtiyacı olan her vatandaşının yanında olduğunu belirterek, Emel Durdi\'ye imkanlar ölçüsünde yardımların devam edeceğini belirtti.

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