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Kadın fındık işçilerinden Mehmetçiğe destek

Nedim KOVAN/KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU ve Zonguldak'daki iki fındık fabrikasında çalışan kadın işçiler, bir günlük yevmiyelerini, Afrin'de görev yapan mehmetçiğe destek vermek için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

07 Mart 2018 15:38

Nedim KOVAN/KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU ve Zonguldak\'daki iki fındık fabrikasında çalışan kadın işçiler, bir günlük yevmiyelerini, Afrin\'de görev yapan mehmetçiğe destek vermek için Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.
Ordu\'nun Kumru ve ve Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren fındık fabrikalarında çalışan kadın işçiler, bir günlük yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. \'Afrin\' yazarak Zeytin Dalı Harekatı\'na destek veren işçiler, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.
İşçilerden Rahime Esin, bir günlüğüne Afrin için çalıştıklarını belirterek, \"Bugünkü yevmiyemizi onlara bağışlıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Mehmetçiğimize Allah\'tan yardım, şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize bol bol şifa diliyoruz. Dualarımız onlarla\" dedi.
Fabrikaların sahibi İsmet Erçal, bu durumdan çok etkilendiğini belirterek, bağış yapacak işçilerin yevmiyelerini de kendisi karşılayarak, işçiler adına bağışta bulunduğunu belirtti. İşçilerin bağış talebinden duygulandığını ve etkilendiğini vurgulayan Erçal, \"İşçilerimiz bizim hiçbir yönlendirmemiz olmadan yevmiyelerini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamak istediklerini söyledi. Erçal ailesi olarak biz de bu davranışlarını takdir ederek, bağış yapacakları yevmiyeleri biz karşılayarak, onların adına bağışta bulunma kararı aldık. Bu ülkenin güzel insanları, devletine, milletine sahip çıkmaktadır, bu da bizim için gurur verici bir şeydir. Güvenlik güçlerimize millet olarak dua ediyoruz. Bizim tek vatanımız var, o da Türkiye\'dir\" diye konuştu.

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