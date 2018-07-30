Kadın cinayeti | Bir ay önce av tüfeğiyle ateş etti, serbest bırakıldı, dün boğarak öldürdü

Antalya'da, bir ay önce eşine av tüfeğiyle ateş eden ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 26 yaşındaki Tolga Demirbozan dün gece, karısı Zübeyde Demirbozan'ı boğarak öldürdü.

Cinayet, dün akşam saatlerinde işlendi. 3 yaşındaki oğulları bir arkadaşlarında misafir olan 21 yaşındaki Zübeyde ve Tolga Demirbozan arasında, ‘kıskançlık’ tartışması çıktı. Eşini öldüren Tolga Demirbozan, ardından gidip oğlunu da alarak kaçtı.

Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde Demirbozan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

"Herkesten kıskanıyordum"

Tolga Demirbozan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, “Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm” dediği öğrenildi.

Demirbozan’ın 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Tolga D.’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise ‘Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.