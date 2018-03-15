Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe üstün

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy\'de oynanan derbi karşılaşmalarında son 19 yılda Fenerbahçe, Galatasaray\'a mağlup olmuyor. Son olarak 22 Aralık 1999\'da Fatih Terim\'in çalıştırdığı Galatasaray, Hakan Şükür ve Marcio\'nun attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertlilerin karşılaşmadaki tek golü ise Moldovan\'dan gelmişti. Bu galibiyetin ardından Kadıköy\'de oynanan 17 derbi karşılaşmasında Fenerbahçe rakibine yenilmedi. Rakibinin üst üste 9 kez mağlup eden Fenerbahçe son 8 karşılaşmadan da 3 galibiyet, 5 beraberlik çıkarttı.

KADIKÖY\'DE OYNANAN DERBİLERDE KIRMIZI ÇIKMIYOR

Gerilimin ve kartların genellikle çok olduğu Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında son dönemlerde kırmızı kart çıkmıyor. 2009-2010 sezonundan sonra Kadıköy\'de oynanan derbi maçlarda toplamda 3 kırmızı kart çıktı. Bunlardan ilk 2009-10 sezonunda Fenerbahçe\'nin 3-1\'lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada Abdul Kader Keita\'nın gördüğü kırmızı karttı. Daha sonra 2012-13 sezonunda Fenerbahçe\'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu oyundan ihraç edilmişti. Ülker Stadyumu\'nda oynanan son 8 lig karşılaşmasında 3 kırmızı kart çıktı.

FENERBAHÇE\'DEN İÇ SAHADA 24 PUAN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftası itibariyle taraftarı önünde oynadığı 12 karşılaşamadan 24 puan çıkardı. Sarı-Lacivertli ekip iç sahada 7 galibiyet alırken, 3 beraberlik 2 de mağlubiyet elde etti. Taraftarı önünde Trabzonspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir\'e son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 3-2\'lik skorlarla boyun eğdi. Kocaman\'ın ekibi bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü