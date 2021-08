Kadıköy'de çocuk tiyatro festivali başladı

Kadıköy Belediyesi yaz boyunca açık havada sürecek kültür sanat etkinlikleriyle sanatçıları ve sanatseverleri buluşturuyor. 15 Temmuz'a kadar sürecek Çocuk Tiyatro Festivali Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda başladı.

Etkinlikler pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren sanatçılara destek olmak ve evlerine kapanmak zorunda kalan, çok fazla sokak ve hayatla buluşamayanlara nefes aldırmak için sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazırlandı. Kültür sanat buluşmalarının odak noktası olan Kadıköy'de etkinlik programları 1 Temmuz'da Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda Çocuk Tiyatro Festivali ile başlandı.

Festival'de 15 çocuk oyunu daha çok sanatçının, daha çok oyununu sergileyebilmesi için yapımı hızlıca tamamlanan Tepe Sahne'de sergileneceği belirtildi. Etkinliklerin ilki 1 Temmuz'da, Özgürlük Parkı'nda düzenlenen Çocuk Tiyatro Festivali ile başladı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 15 Temmuz'a kadar sürecek festival programında toplam 15 çocuk oyunu her gün saat 21.00'de Tepe Sahne'de sergilenecek.

Çocuk oyunlarının ücretsiz davetiyeleri Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM) ve Süreyya Operası gişelerinden 14.30 - 18.30 saatleri arasında temin edilebileceği belirtildi. Kontenjanla sınırlı oyunların programı Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı ifade edildi.

"Kadıköy kültürel etkinlikler ile pandemi öncesi hareketliliğine kavuşmuş olacak"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı açıklamada, "1 Temmuz itibariyle Göztepe Özgürlük Parkının içerisindeki 2 tane sahnemiz ile tiyatrolar başlayacak. 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasında "Çocuk tiyatroları festivali" Özgürlük parkında başlayacak. 3 Temmuz Kalamış'ta yaklaşık 55 gün sürecek yaz etabımız başlayacak. Orada da konserler, sinema ve farklı etkinlikler olacak. Gündüzleri spor, akşam Kültürel etkinlikler olacak. Kadıköy bu etkinlikler ile pandemi öncesindeki hareketliliği farklı mahallelerimizde, farklı parklarda yakalamış olacak" diye konuştu.

"Sanatçılara destek amaçlı sahne tahsis ettik"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Vatandaşlarımız etkinliklerimizden oldukça memnun, yaklaşık 16 aydır pandemi nedeniyle evden çıkamıyorlardı. Bu etkinlikler ile psikolojik olarak rahatladıklarını ifade ediyorlar. Kadıköy'de bu etkinlikler devam edecek. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu olumlu tepkiler bizi cesaretlendirip yeni projelere daha güçlü bir şekilde hazırlanmamızı sağlayacak. 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasındaki çocuk tiyatro festivalimiz ücretsiz olacak. Özgürlük Parkının içerisindeki 2 sahnemizi tiyatrolara ve sanatçılarımıza destek amacıyla tahsis ettik. Sanatçılarımız kendi bilet satışlarını yapacaklar. Bu bilet satışlarıyla tiyatrolarına ekonomik bir gelir elde edecekler. Bilet satışlarında Kadıköy Belediyesinin bir dahili yok" şeklinde konuştu.

"Özgürlük Parkında sanatçılara sahne desteği"

Pandemiden etkilenen ve zor süreçler geçiren sanat dünyasına desteğini sunmaya, yanında olmaya devam eden Kadıköy Belediyesi, şimdi de Özgürlük Parkı'nda yer alan iki sahneyi sanatçıların kullanımına açtı. Pandemi öncesinde, her sene Caddebostan Kültür Merkezi'nde oyunlarını sahneleyen sanatçılar, yeni normalleşmeden sonra Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle açık havada izleyicileriyle buluşuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısından, sesçisine ve güvenliğine kadar her yönüyle hazırlanmış sahneler tiyatro gruplarının kullanımına sunuluyor. Sanatçıların talepleri dikkate alınarak, sembolik bir kira bedeli ile tahsis edilen sahneler 1 Temmuz - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında tiyatro oyunlarını seyircisiyle buluşturacak.

Program kapsamında, Genco Erkal'ın usta şair Ahmed Arif'in ölümünün 30. yıl dönümü nedeniyle hazırlayıp, yönettiği ve oynadığı "Şahdamarım" adlı müzikli gösteri 1 Temmuz'da saat 21.00'de, Özgürlük Parkı Tiyatro Sahnesi'nde prömiyerini yaptı. Sanatçı Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak sahneye taşıdığı oyunda usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumladı.

Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasında yer alan tiyatro oyunlarının biletleri, etkinlikte yer alan tiyatro grupları tarafından online bilet satış mağazalarında satışa açıldı.