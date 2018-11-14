Kaçakçı fantezisi: Amele tutup kazı yaptırdı

Elvan Yılmaz

Çorum’un İskilip ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, İskilip ilçesine bağlı Çavuşoğlu köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Erdinç M., Ömer S. ve Mehmet B’yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yakalanan şahısların sorgulamalarında, kazı yapılan arazinin sahibi Ali Kemal T. tarafından yevmiye ile Ankara’dan çalışmak üzere köye getirildiklerini ifade etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri Erdinç M., Ömer S., Mehmet B ile birlikte arazi sahibi Ali Kemal T. yi gözaltına aldılar.

Yapılan aramada bulunan sanayi tipi hilti, jeneratör, kazma, kürek, çekiç ve yaklaşık 50 metre uzunluğunda çeki halatına el konuldu.