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Kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı

11 Eylül 2018 23:03

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki 1\'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı\'nın başkenti Sardes Antik Kenti\'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, 1\'inci derece SİT alanında bulunan Biber Kayası Mevkiinde kaçak kazı yapan V.Ö. (27), Y.K. (34) ve A.H.Ö.\'yü (39) suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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