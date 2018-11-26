Kaçak göçmenlerin bitmeyen dramı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık sahillerini kullanarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na umut yolculuğuna çıkmak isteyen kaçak mültecilerin yaşadığı drama her gün bir yenisi ekleniyor. Bu sabah Ayvacık sahilinden umut yolculuğuna çıkma hazırlık yapan 57 kaçak sağanak altında arazide mahsur kaldı. Sırılsıklam olan, kucaklarında bebek ve çocukları bulunan kaçakların imdadına jandarma yetişti.

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarında bu sabaha karşı, Yunanistan’ın Midilli Adası’na umut yolcuğuna çıkmak için zeytinlik arazide uygun zamanı bekleyen Afganistan ve Eritre uyruklu 57 kaçak, sağanağa yakalandı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ve Jandarma’yı arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yerlerini tarif edemeyen 57 kaçağı bulmak için Tavaklı iskelesi ile Gülpınar köyü sahili arasında arama çalışması başlattı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında arazide karış karış aranan 57 kaçak göçmen saatler sonra Kumbağlar Limanı yakınında zeytinlik içerisinde bulundu.

YİYECEK VE GİYECEK VERİLDİ

Kucaklarındaki bebek ve çocuklarıyla ıslanan kaçakların bu anlardaki görüntüleri yaşadıkları dramı somut bir biçimde gözler önüne serdi. Kaçak göçmenler jandarma tarafından iki minibüse bindirilip, Gülpınar Jandarma Karakolu\'na getirildi. Burada kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.



FOTOĞRAFLI