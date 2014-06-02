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Dünya
Deutsche Welle

Kaçacak yeri olmayanlar kalıyor

Ukrayna'daki durum, Kiev yönetimi için terörle mücadele operasyonu, Rusya için iç savaş ancak vatandaşlar için ise bir savaş kabul ediliyor. Gözlemciler büyük bir mülteci akınından endişeli...

02 Haziran 2014 17:04


Kapatılmış sokaklara ait görüntüler, havada gezinen savaş helikopterleri, art arda gelen ölü ve yaralı haberleri ve kaçırılan AGİT gözlemcileri ülkenin doğusundaki durumu gözler önüne seriyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kalesi sayılan Slavyansk kentinde, Kiev yönetiminin 'terörle mücadele operasyonu' tüm hızıyla sürüyor. Ve her geçen gün daha fazla insan çatışmaların sürdüğü kentten kaçmaya çalışıyor. Kentte bulunan fotoğrafçı Petr Şelomovski, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, geceleri bombardıman nedeniyle evlerinin bodrumlarına saklanmak zorunda kalan çok sayıda kent sakini olduğunu duyduğunu anlatıyor. Fotoğrafçı, bir ailenin, tanıdıklarının oğluna sırf kontrol noktasında dur ihtarına uymadığı için ateş açıldığını anlattığını belirtiyor. Petr Şelomovski, kenti terk edenlerin artık sadece ayrılıkçılara karşı olanlar olmadığına dikkat çekiyor.

'Halk krizin bitmesini istiyor'

Kiev yönetiminin söylediği gibi bir 'terörle mücadele operasyonu‘ mu yoksa Moskova yönetiminin söylediği gibi bir iç savaş mı? Petr Şelomovski, vatandaşlar için belirleyici sorunun artık bu olmadığını belirtiyor. Özellikle de kriz bölgelerindeki insanların, çatışmaların sona ermesini istediğini belirten Şelomovski, şimdiye kadar Kiev'deki yeni yönetime karşı olan ve Ukrayna'nın bir parçası olmak istemeyen birçoklarının, artık bunu istediklerinden pek emin olmadıklarına dikkat çekiyor.

Fotoğrafçı Şelomovski, Kiev yönetiminin her geçen gün daha fazla silahlı kişinin sınırdan girmesine seyirci kalamayacağını düşünüyor. Şelomovski, Çeçenistan‘dan silahlı kişilerin doğu kentlerinde faaliyet gösterdikleri haberlerini teyit edemeyeceğini söylüyor. Ancak birçoğunun savaş deneyimi olduğunu, Osetya ve Kuzey Kafkasya‘dan gelmiş kişilere rastladığını belirtiyor.

Lidiya Huzhva, Kiev yönetiminin Donetsk kentindeki terörle mücadele operasyonunu takip eden gazeteciler arasında yer alıyor. Huzhva, Donetsk kentinin biraz dışındaki bir gönüllü polis birliğinin yanında bulunuyor. Gazeteci, birliklerin sık sık operasyonlar düzenleyip, ayrılıkçıları yakaladıklarını belirtiyor. Kiev yönetiminin operasyonlarının başarı sağlayıp sağlayamayacağını söyleyemeyeceğini belirten gazeteci, yine de önemli olanın Kiev'in askeri bir müdahalede bulunması olduğunu ifade ediyor.

'Ukrayna'nın parçası olmak çok da kötü değil'

Lidiya Huzhva, insanların, Ukrayna‘nın bir şeyler yaptığı izlenimine sahip olmasının önemli olduğunu belirtiyor. Gazeteci, vatandaşların artık ayrılıkçıların kendilerine daha iyi bir yaşam sağlamayacaklarını idrak etmeye başladıklarına inanıyor. Çatışmaların, insanlarda Ukrayna'nın bir parçası olarak yaşamanın çok da kötü olmadığı fikrini görmelerini sağladığını vurguluyor.

Gazeteci Lidiya Huzhva, Rus ayrılıkçıların Kiev yönetimine oranla daha iyi silahlara sahip olduklarını, Rusya'dan en yeni silahlarla destek gördüklerini belirterek, Kiev yönetiminin yeterli donanıma sahip olmadığını belirtiyor. Üstelik tek eksiğin silah olmadığına dikkat çeken Lidiya Huzhva, Kiev yönetiminin bölgedeki yönetim yapısında da eksiklikler olduğunu belirtiyor.

Fotoğrafçı Petr Şelomovski ve gazeteci Lidiya Huzhva, Donetsk'deki krizin daha da tırmanacağı ve kentin yeni bir Slavyansk olacağı konusunda hemfikir. Şelomovski, uluslararası yardım örgütlerinin gelecek haftalarda Kırm‘dakine benzer şekilde, doğudan batıya büyük bir mülteci akını yaşanacağını söylediklerini belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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